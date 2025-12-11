Форма поиска по сайту

11 декабря, 06:00

"Новости дня": в РФ предложили запретить длительную стоянку такси во дворах жилых домов

"Новости дня": новые электробусы вышли на маршруты в Москве

Камеры ЦОДД начали фиксировать машины, которые мешают проезду в Москве

В ЦОДД сообщили о локальных ограничениях движения в Москве 11 декабря

Временные ограничения сняты в аэропортах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 декабря

Стоимость поездок такси вырастет в Москве в предновогодние дни

В московских аэропортах введены временные ограничения

Камеры в Москве начали фиксировать остановку автомобилей там, где они мешают движению

Собянин: в ЦАО завершено 57 комплексных проектов улучшения дорожного движения

В России планируют запретить таксистам оставлять машины на длительную парковку во дворах жилых домов. Водителям такси будут разрешены только кратковременные остановки для посадки и высадки пассажиров.

Как пояснил автоюрист Дмитрий Золотов, за нарушение этого правила штраф будет выписываться собственнику транспортного средства. Он также отметил, что при введении такого запрета таксистам потребуется время, чтобы найти альтернативные места для стоянки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
