"Новости дня": в РФ предложили запретить длительную стоянку такси во дворах жилых домов

В России планируют запретить таксистам оставлять машины на длительную парковку во дворах жилых домов. Водителям такси будут разрешены только кратковременные остановки для посадки и высадки пассажиров.

Как пояснил автоюрист Дмитрий Золотов, за нарушение этого правила штраф будет выписываться собственнику транспортного средства. Он также отметил, что при введении такого запрета таксистам потребуется время, чтобы найти альтернативные места для стоянки.

