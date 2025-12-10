"Новости дня": самозанятые россияне смогут получать оплату больничных с января

С января 2026 года в России стартует эксперимент, который даст самозанятым право на оплачиваемый больничный. Это станет возможным, если они добровольно застрахуются и начнут вносить ежемесячные отчисления в Социальный фонд.

Сумма взносов составит не более 2 тысяч рублей. Размер страховой выплаты на период болезни можно выбрать – 35 или 50 тысяч рублей. Порядок и продолжительность больничных для участников эксперимента будут такими же, как для обычных работников.

