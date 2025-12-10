Форма поиска по сайту

10 декабря, 12:10

"Новости дня": в Южнопортовом районе построят новую поликлинику

В районе Южнопортовом построят новую современную поликлинику. Медицинское учреждение площадью 7 тысяч квадратных метров возведут в Дубровском проезде на месте старых заброшенных складов.

Строительство поликлиники станет частью проекта комплексного развития территорий. Помимо нового социального объекта, здесь планируется возведение жилых домов по программе реновации и благоустройство улиц.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
