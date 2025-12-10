"Новости дня": более 700 жителей Южного Тушина переедут в новый дом по реновации

Более 700 жителей Южного Тушина переедут из старых пятиэтажек в новый дом на Окружной улице по реновации. Новостройка находится поблизости от прежнего жилья, поэтому участникам программы не придется менять привычные школы, детские сады и поликлиники.

Новоселы получат квартиры с улучшенной отделкой. На первых этажах в дальнейшем откроются магазины, кафе, салоны красоты и образовательные центры.

Подробнее – в программе "Новости дня".