"Новости дня": в Москве стартовала акция "Подвешенный мандарин"

В Москве стартовала благотворительная акция "Подвешенный мандарин". Ее цель – подарить праздничное настроение жителям приграничных и новых территорий России, а также участникам специальной военной операции.

Для участия достаточно прийти на одну из столичных ярмарок, купить мандарины и оставить их в специально отведенной корзине. Все собранные цитрусовые будут переданы в благотворительные фонды для дальнейшего распределения.

Подробнее – в программе "Новости дня".