"Новости дня": бумажные ИНН заменят новой отметкой в паспорте РФ

Бумажные свидетельства ИНН заменят новой отметкой в паспорте. Россияне смогут поставить штамп с идентификатором налогоплательщика в любом центре "Мои документы" или в подразделении Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Проставление отметки является добровольным и бесплатным. Услуга станет доступна с января 2026 года. Предполагается, что новая отметка ускорит оформление государственных услуг, регистрацию прав на недвижимость и получение пособий.

