"Новости дня": беспилотный трамвай в Москве перевез 40 тысяч пассажиров за три месяца

За три месяца испытаний беспилотный трамвай в районе Строгино перевез уже 40 тысяч пассажиров. Транспортное средство под управлением искусственного интеллекта преодолело более 20 тысяч километров без единого происшествия или нарушения правил дорожного движения.

Трамвай оснащен комплексом датчиков и камер, считывающих дорожную ситуацию. Для безопасности пассажиров в салоне пока всегда присутствует кондуктор. Эксперты отмечают, что рельсовый транспорт с его выделенной инфраструктурой является логичной отправной точкой для развития беспилотных технологий.

Подробнее – в программе "Новости дня".