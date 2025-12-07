"Новости дня": павильон станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро будет в форме шестернии

Один из наземных павильонов будущей станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро будет в форме гигантской шестернии. Другие сделают похожими на заводские цеха.

Их внешний облик станет отсылкой к заводу имени Лихачева, который раньше располагался на этой территории. Чтобы создать эффект парящей и невесомой конструкции, боковые фасады выполнят из антивандального стекла. Парапеты и пол, а также часть стен облицуют гранитом.

