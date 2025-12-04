"Новости дня": часть россиян получит сразу две пенсии в декабре

Часть россиян, получающих пенсию, в декабре получит сразу две выплаты: за текущий месяц и за январь 2026 года, которая уже будет проиндексирована почти на 8%. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, у которых дата начисления пенсии приходится на начало месяца.

Как пояснил кандидат экономических наук Константин Добромыслов, такое решение связано с большим количеством выходных в январе. Банковской системе необходимо успеть произвести выплаты до новогодних каникул. При этом пенсионерам стоит учесть, что в январе они уже не получат средства, поэтому необходимо разумно распределить деньги.

