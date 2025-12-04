Форма поиска по сайту

04 декабря, 06:00

Общество

"Новости дня": часть россиян получит сразу две пенсии в декабре

Российские бассейны начнут работать по новому стандарту

В Госдуме предложили изменить систему финансирования капремонта

Ветеринары напомнили, что украшения на елке могут быть опасны для домашних питомцев

Россиянам могут начать компенсировать стоимость проезда в другой город для лечения

Опрос показал, что 64% россиян будут использовать искусственную новогоднюю елку

Установка елки в подъезде может привести к штрафу до 15 тысяч рублей

Новорожденных нарядили в новогодние костюмы в подмосковных роддомах

270 детей родились в Москве 3 декабря

ФНС получила право списывать долги по налогам со вкладов граждан

Часть россиян, получающих пенсию, в декабре получит сразу две выплаты: за текущий месяц и за январь 2026 года, которая уже будет проиндексирована почти на 8%. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, у которых дата начисления пенсии приходится на начало месяца.

Как пояснил кандидат экономических наук Константин Добромыслов, такое решение связано с большим количеством выходных в январе. Банковской системе необходимо успеть произвести выплаты до новогодних каникул. При этом пенсионерам стоит учесть, что в январе они уже не получат средства, поэтому необходимо разумно распределить деньги.

Подробнее – в программе "Новости дня".

