"Новости дня": в Госдуме предложили упразднить статус индивидуального предпринимателя

В Госдуме обсуждают возможность упразднения статуса индивидуального предпринимателя. По мнению депутатов, эта форма часто используется для создания серых схем и уклонения от налогов, поэтому предпринимателей предлагают перевести в юридические лица.

Для этого власти работают над установлением пороговых значений по обороту, при достижении которых будет меняться система налогообложения. Такой подход, как считают эксперты, позволит избежать ситуаций, когда бизнес искусственно дробится для снижения налоговой нагрузки.

Подробнее – в программе "Новости дня".