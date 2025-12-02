Форма поиска по сайту

02 декабря, 09:00

Политика

"Новости дня": в Госдуме предложили упразднить статус индивидуального предпринимателя

В Госдуме предложили отменить комиссию за банковские переводы близким родственникам

Испания ужесточила правила транзита для россиян

В Госдуме предложили отменить ежедневные предрейсовые медосмотры таксистов

В России предложили наказывать подростков за насилие как взрослых

Певицу Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву 2 декабря

Российские военные заняли сразу два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли под контроль Красноармейск и Волчанск

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

В Госдуме обсуждают возможность упразднения статуса индивидуального предпринимателя. По мнению депутатов, эта форма часто используется для создания серых схем и уклонения от налогов, поэтому предпринимателей предлагают перевести в юридические лица.

Для этого власти работают над установлением пороговых значений по обороту, при достижении которых будет меняться система налогообложения. Такой подход, как считают эксперты, позволит избежать ситуаций, когда бизнес искусственно дробится для снижения налоговой нагрузки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
политикаэкономикавидео

