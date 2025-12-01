Форма поиска по сайту

01 декабря, 12:10

"Новости дня": парк "Автомобилист" обновили в Савеловском районе

Парк "Автомобилист" в Савеловском районе Москвы стал местом отдыха для всей семьи. Качели-гнезда, необычные городки с разнообразными горками, батуты – все это появилось на месте устаревшей детской площадки. Безопасное резиновое покрытие смягчит любое падение.

Для взрослых установили комплексы с турниками и кольцами. Любители экстрима могут отточить навыки паркура. Заменили все – от скамеек до опор освещения. Также высадили новые деревья и кустарники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

