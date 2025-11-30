"Новости дня": несколько маршрутов наземного транспорта изменились в Москве

Для комфортного передвижения москвичей, в городе изменились некоторые маршруты наземного транспорта. Теперь остановки стали ближе к станциям метро и важным учреждениям, например, больницам или школам. Так автобусы С179 и 600К объединились в один маршрут, а электробус Т19 стал 389-м и подъезжает прямо к выходам из метро "Мневники".

Вместо рейса Т52 ездит 952-й. Он следует до Большой Юшуньской улицы через метро "Каховская".

Подробнее – в программе "Новости дня".