30 ноября, 09:00

"Новости дня": несколько маршрутов наземного транспорта изменились в Москве

Работу авиапарков наладили после проблем с программным обеспечением Airbus А320

Станция столичного метро "Достоевская" готова почти на треть

Авиакомпании нашли способ решить уязвимость Airbus A320 к солнцу

Почти 1,6 млрд поездок совершили пассажиры МЦД в столице

Жители Останкина пожаловались на отсутствие парковочных мест

Интервалы движения увеличат на Савеловском направлении МЖД

Жители Марьиной Рощи рассказали о неудобных парковочных местах в ЖК

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 ноября

Акватория Москвы-реки почти полностью покроется сетью речных маршрутов за 10 лет

Для комфортного передвижения москвичей, в городе изменились некоторые маршруты наземного транспорта. Теперь остановки стали ближе к станциям метро и важным учреждениям, например, больницам или школам. Так автобусы С179 и 600К объединились в один маршрут, а электробус Т19 стал 389-м и подъезжает прямо к выходам из метро "Мневники".

Вместо рейса Т52 ездит 952-й. Он следует до Большой Юшуньской улицы через метро "Каховская".

Подробнее – в программе "Новости дня".

