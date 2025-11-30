"Новости дня": на Измайловском бульваре в Москве обновили дом, которому почти 70 лет

В Москве на Измайловском бульваре обновили дом, которому вот уже почти 70 лет. Особое внимание уделили фасаду. Его полностью помыли, отремонтировали швы между кирпичами, и обработали специальным составом от сырости и грибка.

Также рабочие восстановили архитектурные элементы: арки и карниз из темно-красного кирпича, а замена входных дверей стала завершающим штрихом, который не только повысил безопасность жильцов, но и придал многоэтажке более современный и эстетичный вид.

Подробнее – в программе "Новости дня".