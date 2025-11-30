Форма поиска по сайту

30 ноября, 06:00

Город

"Новости дня": на Измайловском бульваре в Москве обновили дом, которому почти 70 лет

Жители Тушина заявили, что в районе могли появится догхантеры

Собянин: московские археологи собрали коллекцию изразцов с двуглавым орлом

ДТП произошло на Северо-Восточной хорде

Парк "Зарядье" стал творческой площадкой для столичных выпускников и старшекурсников

В Тушине после прогулки в местном парке умерла хаски

Туман ожидается в столичном регионе 30 ноября

Московские волонтеры представили проекты на форуме добровольческого движения

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Станция столичного метро "Достоевская" готова почти на треть

В Москве на Измайловском бульваре обновили дом, которому вот уже почти 70 лет. Особое внимание уделили фасаду. Его полностью помыли, отремонтировали швы между кирпичами, и обработали специальным составом от сырости и грибка.

Также рабочие восстановили архитектурные элементы: арки и карниз из темно-красного кирпича, а замена входных дверей стала завершающим штрихом, который не только повысил безопасность жильцов, но и придал многоэтажке более современный и эстетичный вид.

Подробнее – в программе "Новости дня".

