"Новости дня": новый образовательный комплекс открыли в районе Раменки

В районе Раменки открыли новый образовательный комплекс на улице Светланова. Четырехэтажное здание построили по Адресной инвестиционной программе. Оно включает два блока: детский сад на 125 мест и школу на 300 мест.

Для дошкольников оборудовали уютные группы и физкультурный зал. В школьном отделении есть IT-полигон, лаборатории, актовый и спортивный залы, медиатека и зоны отдыха. На территории обустроили пять игровых площадок для детсадовцев и спортивное ядро для старших ребят.

Подробнее – в программе "Новости дня".