"Новости дня": станцию "ЗИЛ" столичного метро оформят в стиле промышленной эстетики

В Москве раскрыли детали оформления будущей станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро. Ее выполнят в стиле промышленной эстетики с мозаичным панно на путевых стенах. Дизайн отражает промышленное прошлое территории бывшего завода имени Лихачева.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в отделке использованы стальные трубы, темный камень и современные материалы. Строители уже вырыли котлован и приступили к обустройству вестибюлей, платформы и служебных помещений.

