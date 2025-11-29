"Новости дня": в "Сколкове" появился кластер видеоигр и анимации

Уникальный центр разработки видеоигр и анимации появился в "Сколкове". Он объединит свыше 40 российских компаний, которые смогут продвигать свои разработки на международную арену.

Кластер включает в себя три корпуса. В частности, для разработчиков оборудована студия захвата движения для создания графики, помещение для звукозаписи, а также кинозал для просмотра готовых материалов. Кроме того, по всему периметру здания установлен самый большой в стране медиаэкран.

Подробнее – в программе "Новости дня".

