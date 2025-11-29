Форма поиска по сайту

29 ноября, 01:15

Технологии

"Новости дня": в "Сколкове" появился кластер видеоигр и анимации

Сергей Собянин: кластер видеоигр и анимации открыт в "Сколкове"

"Деньги 24": около 200 млрд рублей хотят собрать с помощью технологического сбора в России

Московскими медицинскими сервисами с ИИ обеспечили 74 региона России

Сергей Собянин: кластер видеоигр и анимации открыт в "Сколкове"

Сергей Собянин открыл в "Сколкове" кластер видеоигр и анимации

Москвичи сообщили о проблемах с работой WhatsApp

Второй этап внедрения электронного паспорта запустят в России в декабре

В Москве заработал чат-бот центров "Госуслуги" на базе нейросети

Штрафы за читерство в видеоиграх могут ввести в России

Уникальный центр разработки видеоигр и анимации появился в "Сколкове". Он объединит свыше 40 российских компаний, которые смогут продвигать свои разработки на международную арену.

Кластер включает в себя три корпуса. В частности, для разработчиков оборудована студия захвата движения для создания графики, помещение для звукозаписи, а также кинозал для просмотра готовых материалов. Кроме того, по всему периметру здания установлен самый большой в стране медиаэкран.

Подробнее – в программе "Новости дня".

