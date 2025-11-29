"Новости дня": Собянин сообщил о завершении второго этапа благоустройства "Сокольники"

Специалисты завершают второй этап благоустройства парка "Сокольники". На данный момент уже преображен основной вход в сквер, а также пространство у Золотого и Большого Путяевского прудов.

В следующем году, как сообщил Сергей Собянин, специалисты приступят к третьему этапу благоустройства парка. Помимо этого, в 2026-м планируется обновление 7 набережных, в том числе пространства у стадиона "Спартак" и в Мнёвниковской пойме. Подробнее – программе "Новости дня".

