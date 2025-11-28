"Новости дня": глава РЖД ознакомится с ходом испытаний комплектующих для первой ВСМ

Глава РЖД Олег Белозеров ознакомится с ходом испытаний комплектующих для первой в России высокоскоростной магистрали. Они проходят на Экспериментальном кольце Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Щербинке.

Запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург запланирован на 2028 год и позволит преодолевать расстояние между городами всего за 2 часа. Как отметил член Союза пассажиров Юрий Аралов, выделенная линия даст пассажирам больше комфорта и свободы передвижения.

Подробнее – программе "Новости дня".

