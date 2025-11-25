Форма поиска по сайту

"Новости дня": участники "Московского долголетия" встретились с актрисой Немоляевой

Участники проекта "Московское долголетие" встретились с народной артисткой Светланой Немоляевой во время прогулки по Москве-реке. Актриса рассказала о съемках в культовых фильмах, включая "Служебный роман", и ответила на вопросы участников.

Стать участником речных прогулок с известными людьми может любой член клуба "Московское долголетие" после регистрации на сайте проекта.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществогородвидео

