"Новости дня": новый детский сад откроют в Коммунарке в следующем году

Новый детский сад откроют в районе Коммунарка в следующем году. Здание учреждения украсит акварельное панно на фасаде, а его интерьер выполнят в стиле листов с рисунками. Детский сад рассчитан на 250 воспитанников.

В здании откроют 10 групп, пищеблок, медпункт, физкультурный и музыкальный залы. На территории обустроят две спортивные площадки и 10 прогулочных зон. Также там высадят деревья, кустарники и разобьют цветники.

