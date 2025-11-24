"Новости дня": станция "ЗИЛ" будет оформлена в стиле промышленной эстетики

Cтанция "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро будет оформлена в стиле промышленной эстетики.

Путевые стены будут украшены мозаичным панно. Такой дизайн выбрали из-за расположения станции и начала ветки, которая берет начало на территории бывшего завода имени Лихачева.

Строители уже вырыли котлован и приступили к работам на участке оборотных тупиков. В процессе обустройство вестибюлей, платформы и служебных помещений. Всего на линии будет 10 станций. Подробнее – в программе "Новости дня".

