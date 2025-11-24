"Новости дня": с 13 декабря в Москве заработают еще 9 новых выделенных полос

С 13 декабря в Москве заработают еще 9 новых выделенных полос, по которым проходят 48 городских маршрутов.

В результате автобусы будут в два раза быстрее проезжать участок на Авиамоторной улице, возле пересечения с шоссе Энтузиастов. До одной минуты сократится путь на Генерала Сандалова, между улицей Авиаконструктора Микояна и Ленинградским проспектом.

Такая мера, кроме прочего, помогает снизить аварийность. Подробнее – в программе "Новости дня".

