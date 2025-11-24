Форма поиска по сайту

24 ноября, 06:00

"Новости дня": в столетнем доме в Красноструденческом проезде завершили капитальный ремонт

В Красностуденческом проезде завершился капитальный ремонт почти столетнего дома. Четырехэтажное здание, построенное в стиле позднего конструктивизма по индивидуальному проекту, приобрело свежий вид.

В ходе работ расчистили поверхность фасада, нанесли антисептик и окрасили здание в исторический цвет. Также заменили входные двери, козырьки и окна в подъездах. На крыше отремонтировали и утеплили кровлю, а все деревянные элементы чердака обработали защитным составом для предотвращения пожара.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

