"Новости дня": более 23 тысяч рабочих мест будут созданы в пяти районах Москвы

В пяти столичных районах планируют создать более 23 тысяч новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий. В Строгино построят современный квартал с технопарком, в районе Люблино – торгово-деловой центр и ледовую арену.

Пенсионеры, получающие выплаты в первой половине месяца, в декабре получат две пенсии одновременно. Выплаты будут проиндексированы на 7,5%, а 80-летние юбиляры получат дополнительную прибавку.

Эксперты рекомендуют включать рыбу в зимний рацион для укрепления здоровья. Именно она обеспечит крепкий иммунитет, здоровый сон и красивую кожу. Кроме того, рыба содержит селен, йод и витамин D, которые помогают противостоять вирусам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.