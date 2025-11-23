Форма поиска по сайту

23 ноября, 00:20

Экономика

"Новости дня": более 23 тысяч рабочих мест будут созданы в пяти районах Москвы

"Деньги 24": эксперт предположил, к чему приведет конфликт банков и маркетплейсов

"Деньги 24": госкорпорация "Дом.РФ" вышла на Мосбиржу с ценными бумагами

"Деньги 24": основательница Wildberries ответила банкам после их идеи запретить скидки

"Деньги 24": в ЦБ заявили, что россияне не верят в снижение темпов инфляции

Собянин рассказал, какие крупные промышленные кластеры будут созданы в Москве

Электроника подорожает в российских магазинах с 1 сентября 2026 года

В России хотят отменить скидки на маркетплейсах

Средняя цена продажи офисов класса А за три года выросла на 67% в Москве

Рынок новых авто в России может просесть на 10%

В пяти столичных районах планируют создать более 23 тысяч новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий. В Строгино построят современный квартал с технопарком, в районе Люблино – торгово-деловой центр и ледовую арену.

Пенсионеры, получающие выплаты в первой половине месяца, в декабре получат две пенсии одновременно. Выплаты будут проиндексированы на 7,5%, а 80-летние юбиляры получат дополнительную прибавку.

Эксперты рекомендуют включать рыбу в зимний рацион для укрепления здоровья. Именно она обеспечит крепкий иммунитет, здоровый сон и красивую кожу. Кроме того, рыба содержит селен, йод и витамин D, которые помогают противостоять вирусам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
экономикагородобществоедавидео

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

