"Новости дня": в Москве начали реставрацию Правильной палаты

На Никольской улице приступили к реставрации Правильной палаты Печатного двора. Постройка, известная в народе, как "Теремок", – уникальный памятник архитектуры. Именно там напечатали первую на Руси книгу.

На первом этапе специалисты укрепят фундамент двухэтажного кирпичного здания, а затем отреставрируют стены. Всю историческую кладку сохранят и восстановят в местах разрушения. Кроме того, палату утеплят.

