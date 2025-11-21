Форма поиска по сайту

21 ноября, 02:00

Город

"Новости дня": в Москве начали реставрацию Правильной палаты

"Новости дня": заселение четвертого дома по реновации началось в районе Богородское

Форум "Технологии Добра" прошел в кинотеатре "Октябрь"

В московских поездах появились QR-коды для борьбы с зацепингом

Новости Москвы: новую развязку возведут на Южно-Лыткаринской автодороге

Собянин: новый спортивный комплекс открылся в Зябликове

Каток на ВДНХ будет расположен вдоль Центральной аллеи

Корреспондент Москвы 24 показала свою тренировку по растяжке

Собянин поздравил московских педиатров с профессиональным праздником

Более 3 тыс деревьев высадят на трех улицах в Москве

На Никольской улице приступили к реставрации Правильной палаты Печатного двора. Постройка, известная в народе, как "Теремок", – уникальный памятник архитектуры. Именно там напечатали первую на Руси книгу.

На первом этапе специалисты укрепят фундамент двухэтажного кирпичного здания, а затем отреставрируют стены. Всю историческую кладку сохранят и восстановят в местах разрушения. Кроме того, палату утеплят.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

