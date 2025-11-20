"Новости дня": акцию для посетителей запустили в Московском зоопарке

Московский зоопарк запускает специальную акцию для посетителей. Гости, которые купят билет в пятницу, субботу или воскресенье в период с 20 ноября по 31 декабря, получат право на одно бесплатное посещение в летнем сезоне 2026 года.

Для этого необходимо сохранить билет независимо от способа его покупки.

Как отмечают зоологи, зимний период – это отличная возможность понаблюдать за животными, которые комфортно чувствуют себя в холодную погоду: полярными совами, песцами, белыми медведями и рысями.

Подробнее – в программе "Новости дня".