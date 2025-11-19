"Новости дня": продукты из Башкирии завезли на московскую ярмарку в районе Вешняки

Продукты из Башкирии завезли на московскую ярмарку в районе Вешняки. Их представили фермеры и локальные производства этого региона.

Например, на ярмарке можно приобрести колбасу из конины с земляникой, мятой и медом. Также гости смогут попробовать различные традиционные блюда: кумыс, казылык, чак-чак, эчпочмаки и пироги, фермерские сыры, мясные деликатесы и кондитерские изделия.

