Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 09:00

Общество

"Новости дня": продукты из Башкирии завезли на московскую ярмарку в районе Вешняки

"Новости дня": продукты из Башкирии завезли на московскую ярмарку в районе Вешняки

Сергей Собянин 3 декабря ответит на вопросы жителей столицы в прямом эфире Москвы 24

Жители подмосковного ЖК столкнулись с проблемой парковки

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до 21 ноября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 19 ноября

Финансовая грамотность стала самым востребованным навыком для трудоустройства в России

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 70% 19 ноября

Популярность БАДов для быстрого похудения выросла в России

Незнакомцы стали дарить цветы и угощать подарками прохожих на улицах Москвы

Продукты из Башкирии завезли на московскую ярмарку в районе Вешняки. Их представили фермеры и локальные производства этого региона.

Например, на ярмарке можно приобрести колбасу из конины с земляникой, мятой и медом. Также гости смогут попробовать различные традиционные блюда: кумыс, казылык, чак-чак, эчпочмаки и пироги, фермерские сыры, мясные деликатесы и кондитерские изделия.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществонедвижимостьвидео

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика