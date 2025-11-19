"Новости дня": Российская гильдия риелторов создала штаб для защиты покупателей жилья

На рынке недвижимости участились случаи, когда продавцы, уже получив деньги, обращаются в суд с исками об отмене сделки. Для защиты клиентов Российская гильдия риелторов создала специальный штаб. Его задача – противодействие схемам злоумышленников и помощь пострадавшим.

Штаб будет работать в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, нотариусами и юристами. Особую поддержку окажут многодетным семьям, семьям военных, участникам СВО и их вдовам, оказавшимся в тяжелой ситуации.

