19 ноября, 06:00Город
"Новости дня": Российская гильдия риелторов создала штаб для защиты покупателей жилья
На рынке недвижимости участились случаи, когда продавцы, уже получив деньги, обращаются в суд с исками об отмене сделки. Для защиты клиентов Российская гильдия риелторов создала специальный штаб. Его задача – противодействие схемам злоумышленников и помощь пострадавшим.
Штаб будет работать в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, нотариусами и юристами. Особую поддержку окажут многодетным семьям, семьям военных, участникам СВО и их вдовам, оказавшимся в тяжелой ситуации.
Подробнее – в программе "Новости дня".