18 ноября, 16:45Спорт
"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции
Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции. После завершения работ на современной футбольной арене будут проводить всероссийские и международные соревнования. Трибуны смогут вместить 15 тысяч зрителей.
Стадион станет полноценной домашней базой для московского "Торпедо". Также откроются детская футбольная академия, музей, магазин клубной атрибутики и кафе. Полностью завершить работы планируют летом 2026 года.
Подробнее – в программе "Новости дня".