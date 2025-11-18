Форма поиска по сайту

18 ноября, 16:45

Спорт

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции

Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции. После завершения работ на современной футбольной арене будут проводить всероссийские и международные соревнования. Трибуны смогут вместить 15 тысяч зрителей.

Стадион станет полноценной домашней базой для московского "Торпедо". Также откроются детская футбольная академия, музей, магазин клубной атрибутики и кафе. Полностью завершить работы планируют летом 2026 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".

