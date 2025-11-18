Форма поиска по сайту

18 ноября, 05:55

Город

"Новости дня": гигантская матрешка появилась в Тверском районе Москвы

"Новости дня": гигантская матрешка появилась в Тверском районе Москвы

Гигантская сияющая матрешка появилась в Тверском районе Москвы. Новый мультимедийный комплекс в парке "Зарядье" сменил прежний павильон. Туристический центр не имеет аналогов в мире.

Внутри гости столицы могут получить консультацию о достопримечательностях города на четырех языках: русском, китайском, арабском и английском. Снаружи на медиафасадах можно увидеть не только время, но и погоду в столице, а также информационные сюжеты о городских событиях.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

