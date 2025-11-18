Форма поиска по сайту

18 ноября, 02:00

"Новости дня": винтажные советские игрушки стали главным трендом новогоднего сезона

"Новости дня": винтажные советские игрушки стали главным трендом новогоднего сезона

Винтажные советские елочные игрушки становятся главным трендом предстоящего новогоднего сезона. По данным маркетологов, спрос на раритетные украшения за последние годы вырос почти вдвое.

Как отмечают эксперты, интерес к советским украшениям проявляют не только представители старшего поколения, но и молодежь. Миллениалы вспоминают новогодние праздники своего детства, а зумеры воспринимают винтажные игрушки как модный тренд.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществовидео

