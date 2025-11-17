Форма поиска по сайту

Новости

17 ноября, 17:00

Транспорт

"Новости дня": рейтинг автошкол предложили создать в России

В России предложили ввести рейтинг автошкол, который будет зависеть от количества ДТП с участием их выпускников. МВД планирует публиковать данные о правонарушениях начинающих водителей на специальном ресурсе, где организации будут оцениваться по эффективности подготовки.

Эта мера призвана повысить ответственность автошкол за качество обучения новых участников дорожного движения. Представители автошкол предлагают учитывать и другие факторы, влияющие на аварийность: состояние дорожного покрытия, погодные условия и техническую исправность транспортных средств.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
