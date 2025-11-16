"Новости дня": в районе Чертаново Южное запустили новый маршрут электробусов

В районе Чертаново Южное запустили новый маршрут электробусов № 990, следующий от метро "Улица Академика Янгеля" к социальным объектам. Пассажиры отмечают повышенный комфорт.

Как сообщают в транспортном комплексе, Москва продолжает обновлять парк экологичного транспорта. Электробусы стали появляться на улицах города с 2018 года и с каждым годом улучшают свои характеристики

Подробнее – в программе "Новости дня".