16 ноября, 05:20Транспорт
"Новости дня": в районе Чертаново Южное запустили новый маршрут электробусов
В районе Чертаново Южное запустили новый маршрут электробусов № 990, следующий от метро "Улица Академика Янгеля" к социальным объектам. Пассажиры отмечают повышенный комфорт.
Как сообщают в транспортном комплексе, Москва продолжает обновлять парк экологичного транспорта. Электробусы стали появляться на улицах города с 2018 года и с каждым годом улучшают свои характеристики
