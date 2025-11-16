Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 05:20

Транспорт

"Новости дня": в районе Чертаново Южное запустили новый маршрут электробусов

"Новости дня": в районе Чертаново Южное запустили новый маршрут электробусов

Москвичи арендовали электросамокаты 71 млн раз за сезон

Пять новых плавучих причалов для электросудов появятся в Москве

Беспилотный трамвай проехал 18 тысяч километров в Москве

На Тверском и Никитском бульварах в Москве ввели временный запрет парковки

В центре Москвы был замечен открытый кабриолет с пассажирами

В Москве завершился сезон аренды электросамокатов

В столичных шиномонтажках ажиотаж из-за резкого похолодания

Рейтинг автошкол появится в открытом доступе в России

Около 40 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга из-за снегопада

В районе Чертаново Южное запустили новый маршрут электробусов № 990, следующий от метро "Улица Академика Янгеля" к социальным объектам. Пассажиры отмечают повышенный комфорт.

Как сообщают в транспортном комплексе, Москва продолжает обновлять парк экологичного транспорта. Электробусы стали появляться на улицах города с 2018 года и с каждым годом улучшают свои характеристики

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика