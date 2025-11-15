Форма поиска по сайту

Новости

15 ноября, 13:15

Общество

"Новости дня": пенсионеры в России получат январские выплаты раньше

Пенсионеры в России получат январские выплаты раньше. Это связано с длительными новогодними выходными, когда банки и почтовые отделения не проводят операции. Поэтому все средства поступят до начала каникул.

Те, кому выплаты приходят на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если день перевода совпадет с выходным, деньги придут заранее. Средства за январь перечислят в последнюю декаду декабря – с 22 по 29 число.

Подробнее – в программе "Новости дня".

