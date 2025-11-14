"Новости дня": современную электрическую подстанцию построят в Краснопахорском районе

В Краснопахорском районе Москвы строится современная электрическая подстанция, которая обеспечит стабильное энергоснабжение жителей ТиНАО. Параллельно в Коммунарке возводят новый питающий центр, повышающий надежность электроснабжения миллионов жителей ЗАО и ЮЗАО.

Как сообщили в "Россети Московский регион", с момента присоединения к Москве в Троицком и Новомосковском округах создан целый инженерный каркас: построены десятки подстанций, проложены километры сетей и внедряются передовые технологии.

