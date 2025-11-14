"Новости дня": строительство нового путепровода идет в Москве

В Тимирязевском районе Москвы активно ведется строительство нового путепровода, который соединит Московский скоростной диаметр с улицей Академика Королева. Для этого продлевают Валаамскую улицу и возводят мост через железнодорожные пути.

Объект уже готов почти наполовину, а движение по нему планируют запустить в следующем году. Новая магистраль будет иметь по 2–3 полосы в каждом направлении без светофоров.

Подробнее – в программе "Новости дня".