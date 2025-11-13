Форма поиска по сайту

13 ноября, 16:30

Мэр Москвы

"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

Север и северо-восток Москвы свяжет новая удобная дорога, рассказал Сергей Собянин. В Тимирязевском районе началось строительство путепровода, который соединит Московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева.

Для этого строители продлят Валаамскую улицу, возведут мост через пути Октябрьской железной дороги и тем самым обеспечат прямой выезд с МСД в Останкинский район. Путепровод готов почти наполовину. Движение по нему запустят уже в следующем году.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
мэр Москвытранспортдорогигородвидео

