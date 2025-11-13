"Новости дня": крупные переводы самому себе через СПБ могут заблокировать в России

Крупные переводы самому себе через СПБ могут заблокировать в России. Это еще один способ обезопасить людей от мошенников.

По словам экспертов, чаще всего именно аферисты просят перевести все сбережения на один счет. Так им легче похитить деньги. Подозрительной могут посчитать любую операцию, которая окажется нестандартной для конкретного клиента. Например, если человек пытается отправить крупную сумму тому, кому никогда не делал переводов.

