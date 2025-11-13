Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 09:00

Город

"Новости дня": образовательный комплекс построят на улице Лобачевского в Москве

"Новости дня": образовательный комплекс построят на улице Лобачевского в Москве

Более 850 тысяч школьников воспользовались ИИ-сервисом "Цифровой учитель" в Москве

ИИ-сервис по изучению математики стал одним из самых популярных в МЭШ

"Новости дня": в школах и колледжах Москвы ежегодно будут проводить фестивали ГТО

Московские школьники могут пройти профориентацию в центре "Профессии будущего"

Столичные школьники могут узнать о разных специальностях в центре "Профессии будущего"

Собянин: московские школьники представили более 250 ИИ-разработок

В столичных школах изменили подход к психологической поддержке учеников

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 9 ноября

В Госдуме предложили сделать июнь учебным месяцем для московсих школьников

На улице Лобачевского в Москве построят современный образовательный комплекс, в который войдут школа и детский сад. Для детей организуют профессиональные занятия музыкой и спортом, а для старшеклассников откроют лектории, научные лаборатории и IT-полигон.

Как сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, школа строится по высоким стандартам образования и в дальнейшем будет передана в городскую систему. Рядом с комплексом появятся спортивные площадки и зоны отдыха.

За 14 лет модернизации в Москве уже создано 36 таких комплексов. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
образованиегородстроительствовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика