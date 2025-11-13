"Новости дня": образовательный комплекс построят на улице Лобачевского в Москве

На улице Лобачевского в Москве построят современный образовательный комплекс, в который войдут школа и детский сад. Для детей организуют профессиональные занятия музыкой и спортом, а для старшеклассников откроют лектории, научные лаборатории и IT-полигон.

Как сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, школа строится по высоким стандартам образования и в дальнейшем будет передана в городскую систему. Рядом с комплексом появятся спортивные площадки и зоны отдыха.

За 14 лет модернизации в Москве уже создано 36 таких комплексов. Подробнее – в программе "Новости дня".