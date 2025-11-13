Форма поиска по сайту

13 ноября, 06:00

Общество

"Новости дня": отечественную вакцину от менингококка скоро зарегистрируют в России

В России готовятся к регистрации отечественной вакцины от менингококка. Врачи настаивают на ее включении в национальный календарь прививок, поскольку заболевание характеризуется стремительным развитием – за несколько часов может привести к сепсису или гнойному менингиту.

Особенно уязвимы дети первого года жизни, подростки и люди старше 65 лет. Вакцинация формирует стойкий иммунитет к наиболее опасным типам менингококка. Российские вакцины обеспечивают биологическую безопасность и независимость от зарубежных производителей.

Регистрация препарата запланирована на весну 2026 года. Подробнее – в программе "Новости дня".

