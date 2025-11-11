Форма поиска по сайту

11 ноября, 12:10

Транспорт

"Новости дня": на Ярославском направлении появятся 15 новых поездов "Иволга 4.0"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 ноября

Новости мира: первый пассажирский дирижабль начали готовить к запуску в Китае

Пассажиры удивились выступлению хора в московском метро

Госдума рассмотрит законопроект об автофиксации нарушений по ОСАГО 11 ноября

Поезда МЦД-2 временно будут ходить по другому расписанию

Российские пассажиры парома Seabridge получат компенсацию

"Московский патруль": брошенные автомобили стали скапливаться в столичных дворах

"Вопрос спорный": нештрафуемый порог скорости предложили убрать в России

Российские туристы не могут сойти с парома в турецком Трабзоне

Парк современных поездов "Иволга 4.0" на Ярославском направлении пополнится до 15 составов к концу этого года. Новые поезда отличаются повышенной мощностью, комфортабельными салонами и улучшенным дизайном, а также работают значительно тише предыдущих моделей.

Всего до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 92 новых состава. Для обеспечения технической надежности в подмосковном Пушкине работает специальное подразделение Тверского вагоностроительного завода, где специалисты проводят регулярную диагностику и обслуживание поездов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспорт

