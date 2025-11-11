"Новости дня": на Ярославском направлении появятся 15 новых поездов "Иволга 4.0"

Парк современных поездов "Иволга 4.0" на Ярославском направлении пополнится до 15 составов к концу этого года. Новые поезда отличаются повышенной мощностью, комфортабельными салонами и улучшенным дизайном, а также работают значительно тише предыдущих моделей.

Всего до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 92 новых состава. Для обеспечения технической надежности в подмосковном Пушкине работает специальное подразделение Тверского вагоностроительного завода, где специалисты проводят регулярную диагностику и обслуживание поездов.

Подробнее – в программе "Новости дня".