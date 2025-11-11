"Новости дня": благоустройство завершили около станции метро "Речной вокзал" в Москве

Новый ровный асфальт, расширенные тротуары и парковка для автомобилей около входа в парк "Дружба" – все это теперь есть возле станции метро "Речной вокзал" в Москве. Кроме того, там установили не только современные фонари, но и изящные торшеры для лучшего освещения района.

Также дополнили всем необходимым остановку общественного транспорта рядом с выходом из метро, а другие павильоны перенесли в более удобные локации. На участке Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной организовали двустороннее движение.

