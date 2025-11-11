"Новости дня": ремонт фасада дома № 8 завершился в Северном Измайлове

В столичном районе Северное Измайлово завершился ремонт фасада дома № 8 на Щелковском шоссе. Во время работ использовалась современная технология с применением специальных фиброцементных панелей отечественного производства. Они не только защищают здание от непогоды, но и делают его более привлекательным.

В доме обновили не только фасад и заменили окна в общих зонах, но также отремонтировали цоколь и отмостку. Для кондиционеров установили специальные корзины, а старые балконные экраны заменили на современные металлокассеты.

Подробнее – в программе "Новости дня".