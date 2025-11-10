"Новости дня": спортивный кластер открыли на территории музея-заповедника "Коломенское"

Спортивный кластер открыли на территории музея-заповедника "Коломенское". Зону поделили на две универсальные площадки. Там есть места для командных игр – мини-футбола, баскетбола, волейбола и настольного тенниса. Можно заниматься также индивидуально на тренажерах.

На территории разместили спортивное оборудование для жима лежа, установили брусья. Воркаут-площадка позволяет заниматься на турниках и гимнастических кольцах. Есть отдельная игровая зона для маленьких посетителей. Весной спорт-кластер в "Коломенском" зацветет: растения подберут под каждую зону.

