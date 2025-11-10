"Новости дня": началось строительство второго пешеходного моста через Москву-реку

Началось строительство второго пешеходного моста через Москву-реку, который соединит Мнёвниковскую пойму и Филевский парк. Сооружение длиной 200 метров и шириной 12 метров создаст прямую пешеходную связь между станцией метро "Терехово" и парковой зоной.

В настоящее время ведутся подготовительные работы, включающие создание полуостровков для установки техники и временного моста для сборки опор. Дизайн моста будет выполнен в сочетании серого и красного цветов.

Параллельно строится еще один мост из западной части Мнёвниковской поймы в Крылатское. Подробнее – в программе "Новости дня".