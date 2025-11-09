Форма поиска по сайту

09 ноября, 13:00

"Новости дня": российские ученые создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С

Российские ученые создали первый в мире экспресс-тест для диагностики гепатита С. Если раньше анализ занимал два часа, то теперь его можно сделать не более чем за тридцать минут.

Новый метод обладает точностью до 85% и станет более доступным, что позволит проводить массовую диагностику. Гепатит С может развиваться без симптомов до десяти лет, разрушая печень и приводя к циррозу и раку.

Программа: Новости дня
медицинанаукавидео

