"Новости дня": жители Нагатино-Садовников начали переезд в новый дом по реновации

Почти 500 жителей района Нагатино-Садовники переезжают из старых пятиэтажек в новый дом по программе реновации. Новостройка расположена на Варшавском шоссе рядом с их прежним жильем.

Участники программы получают равнозначные квартиры с улучшенной отделкой. Им не придется менять поликлинику, место учебы детей и привычные магазины. В новом доме есть просторные лифты, помещения для хранения колясок и велосипедов, а сквозные входы ведут во двор с детскими площадками и на другую сторону.

Подробнее – в программе "Новости дня".