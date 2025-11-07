Форма поиска по сайту

07 ноября, 12:10

Город

"Новости дня": "Народный парк" благоустроили в Ховрине

"Новости дня": "Народный парк" благоустроили в Ховрине

"Народный парк" преобразили в столичном районе Ховрино. После благоустройства каждый житель найдет там свой уголок. Для одних это – островки тишины с удобными скамейками и качелями, где можно спрятаться с книгой. Для других – большой спортивный кластер.

В парке можно встретиться с друзьями, отдохнуть всей семьей и зарядиться энергией в большой компании. Для этого создали четыре детские и две современные тренажерные площадки, зону для командных игр и специальное место для выгула домашних животных.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городблагоустройствовидео

