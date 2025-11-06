"Новости дня": определять местонахождение пожилых людей станет проще через "Госуслуги"

Определять местонахождение людей старшего возраста станет проще. Теперь через портал "Госуслуги" можно будет назначить доверенных лиц, которые смогут оперативно получать у операторов связи данные о перемещениях. Это особенно важно в ситуациях, когда человек потерялся и требуется срочная помощь.

Для получения информации о местонахождении не потребуется обращаться в суд. Эксперты отмечают, что нововведение позволит быстрее находить пропавших людей среди старшего поколения.

Подробнее – в программе "Новости дня".