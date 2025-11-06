Форма поиска по сайту

Новости

06 ноября, 12:10

Город

"Новости дня": реконструкция восточной стороны МКАД стартовала в Москве

Продолжается реконструкция восточной стороны МКАД. Первый этап работ включает 5 километров дорог: Шоссе Энтузиастов, улицы Победы, Сталеваров, Косинскую и Реутовскую. На этих участках появятся новые съезды, полосы разгона и дополнительные карманы.

В рамках проекта также запланированы реконструкция подземного пешеходного перехода и строительство нового надземного перехода на участке с 1-го по 2-й километр МКАД. Будут установлены современные автобусные павильоны, новые дорожные знаки и нанесена разметка.

Подробнее – в программе "Новости дня".

